Avanti con Handanovic. Nel giorno dell'arrivo di Aleksandar Kolarov a Milano e in attesa di Arturo Vidal, l'Inter blinda uno dei propri pilastri, il suo capitano. Come riferisce Sky, in giornata è arrivata la firma di Samir Handanovic sul rinnovo di contratto fino al 2022.



AVANTI INSIEME - Nerazzurro dal 2012, lo sloveno ha giocato sin qui 292 partite in nerazzurro, incassando 308 reti. Capitano dal febbraio 2019, resterà dunque a Milano per altri due anni. Secondo rinnovo in pochi giorni per l'Inter, che la scorsa settimana aveva prolungato il rapporto con Padelli fino al 2021.