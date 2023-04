Paul Pogba, centrocampista della Juve, ha parlato all'Equipe in merito all'estorsione e al rapimento avvenuto nel marzo del 2022. Il francese è stato chiamato a testimoniare il 28 Marzo in un'udienza successiva all'arresto di Adama Camara, uno dei presunti protagonisti della vicenda, nella quale sarebbe coinvolto anche suo fratello Mathias.



LE PAROLE - L'ex Manchester United ha affermato che: "Ha avuto un grande impatto sul mio corpo e sulla mia salute, influenzando il mio recupero dagli infortuni che ho subìto nel corso dell'ultimo anno". Pogba ha disputato da inizio stagione appena 4 partite ed è tornato a disposizione di Allegri nell'ultima partita di Europa League contro lo Sporting Lisbona della passata settimana dopo l'ennesimo infortunio di una stagione decisamente tribolato.