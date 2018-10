Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, ha parlato a Sky Sports Uk delle prossime sfide contro Chelsea e Juventus: "Per me queste gare sono le più belle da giocare: affronti i migliori giocatori, i grandi club, una grande storia, giochi a calcio per vivere queste gare con tanta pressione. Il Chelsea fa tanto possesso, vince sempre, ha Eden Hazard che è in un momento strepitoso, è probabilmente il miglior giocatore del campionato in questo momento. Noi però arriviamo dalla partita con Newcastle, vinta 3-2 in casa in rimonta e abbiamo bisogno di punti, sarà dura".