Paul Pogba chiama il Real Madrid. Messaggi d'amore o poco ci manca, perché il centrocampista francese del Manchester United in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro la Moldavia ha mandato segnali fortissimi alle merengues. Alla precisa domanda sul Real e Zidane, Pogba ha risposto così: "Il Real è un sogno per ogni bambino, per ogni calciatore, soprattutto adesso che c'è Zidane in panchina", le sue parole.



Pogba non ha chiuso poi a un futuro prossimo al Real Madrid, nonostante abbia totalmente recuperato il suo rapporto con il Manchester United dopo l'addio di José Mourinho: "Oggi sono al Manchester United e sono felice, abbiamo un nuovo allenatore e io gioco. Poi, non so cosa dirà il futuro…". Più di uno spiraglio aperto, avvisata così anche la Juventus che sperava nel suo ritorno da mesi ma ha rallentato da quando Paul ha ritrovato la serenità con Solskjaer in panchina a Old Trafford. Adesso c'è il Real nei pensieri del campione del Mondo...