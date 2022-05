N’abandonnez jamais vos rêves.

The Pogmentary : Disponible le 17 juin sur @PrimeVideoFR



Never give up on your dream.

The Pogmentary : Available June 17 on @PrimeVideoFR #BornReady #ThePogmentary pic.twitter.com/eVHnlRPeGD — Paul Pogba (@paulpogba) May 31, 2022

Dopo Antoine Griezmann, tocca a. Il centrocampista francese ha lanciato sui propri social l'annuncio di 'Pogmentary', un documentario sul centrocampista francese la cui uscita è prevista per il 17 giugno su Amazon. Nel video tante parole, le maglie della Francia, dele della, ma soprattutto alcune frasi che lanciano l'annuncio del futuro: il 30 giugno scade il contratto con i Red Devils e i bianconeri sono in pressing per averlo. Le parole di Pogba nel video:"Mi chiamo Paul Pogba, gioco al Manchester United. In uno dei migliori club del pianeta.Qualche anno fa ho vinto la coppa del mondo con la nazionale francese.Voglio essere l’elite del calcio.Un Fuoriclasse![Voce narrante in sottofondo] 'Il contratto di Pogba scade tra 12 mesi'Oggi sono ad un punto di svolta della mia carriera[Voce narrante in sottofondo] 'Il giocatore di calcio più caro al mondo'Devo prendere delle grandi decisioni che determineranno il mio futuro.E non ho il diritto di sbagliare.Sono nato pronto.Bisogna essere pronti:a cadere, a rialzarmi, a battermi e a vincere".