Paul Pogba, sempre Paul Pogba, ancora Paul Pogba. Fino a quando resterà al Manchester United, il tormentone che può legare il nome del centrocampista francese ai sogni di mercato della Juve non si spegneranno. Sembrava tutto deciso la scorsa estate, sembrava impossibile che lo United riuscisse a trattenerlo: invece un club che non ha bisogno di soldi può fare il suo prezzo, per la Juve, il Real e qualsiasi altra società. Serviva una cifra più vicina ai 150 milioni che ai 100, senza contropartite. Nonostante la volontà di Pogba, non è quindi successo nulla. Ora si ricomincia, con un anno di contratto in meno: qui si fonda la speranza del Real. E della Juve.