Forse il 13 gennaio, contro il Napoli, forse a fine gennaio. Ad oggi, però,riguardo alla data del ritorno in campo del centrocampista francese, che. Dellaal ginocchio abbiamo già scritto, deiche sembrano non finire più anche. Qualche passo in avanti è stato fatto (dall'allarmante "Pogba non ha ancora fatto un metro di corsa" di Allegri del 17 dicembre, siamo passati alle prime corse in allenamento), ma da qui a rivedere il Polpo in campo in una partita della Juve ne passa ancora.per la finale dei Mondiali, e, scatenando la rabbia dei