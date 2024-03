Pogba, il messaggio di sostegno di Rafaela Pimenta: 'Pulito nell'anima, uno dei miei più grandi eroi'

Ha voluto prendersi qualche ora per raccogliere le idee ed i pensieri in un momento di massima difficoltà per quello che oltre ad essere un suo prestigioso assistito è anche una persona molto cara.La massima delle sanzioni possibili per la- presente in un integratore - riscontrata dopo la partita tra Udinese e Juventus dello scorso 20 agosto. Ieri il calciatore francese esprimeva tramite i social tutto il suo sconforto per una punizione che rischia concretamente di concludere in anticipo la sua avventura in bianconero e forse anche la sua carriera agonistica, oltre a condividere il proposito di fare ricorso al TAS di Losanna per ottenere almeno un dimezzamento della pena.- Oggi è stato il turno di Rafaela Pimenta, che con unha manifestato tutta la sua vicinanza nei confronti di Pogba in questo delicatissimo momento. ". Tra alti e bassi", recita il breve messaggio dell’agente brasiliana. Massimo sostegno e la determinazione a far valere le proprie ragioni nei confronti dei vari organi di giustizia sportiva italiana e delle agenzie anti-doping, dopo aver rifiutato l’ipotesi di patteggiamento proprio nella convinzione di poter dimostrare che l’assunzione della sostanza incriminata sia avvenuta in maniera assolutamente inconsapevole ed involontaria.