Pogba sur son avenir : "Il y a eu des paroles. On reste toujours sur ce point d'interrogation. Je suis à Manchester, je prends du plaisir avec mes coéquipiers, je veux gagner des matches..." pic.twitter.com/KLjhXfRz07 — RMC Sport (@RMCsport) August 11, 2019

Ilvince e convince distruggendo per 4-0 il Chelsea nel big match d'esordio della nuova stagione di Premier League inglese. Protagonista della gara con due assist e una prestazione super è stato sicuramenteIl centrocampista francese, ancora nel mirino dellae delha parlato poi in mixed zone del suo futuro e ai microfoni di RMC Sport non ha chiuso ad un possibile addio alimentando di fatto i rumors attorno a lui: "Il mio futuro? A me piace giocare a calcio e ogni volta che scendo in campo do tutto e mi diverto.. Per ora sono al Manchester United, mi piace giocare con questi compagni e darò sempre tutto in campo".