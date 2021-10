Come a caldo, dopo la clamorosa rimonta della Francia sul Belgio nel suo Stadium: “Mi piace Torino! Parlo sempre con gli ex compagni della Juventus come Dybala. Adesso sono a Manchester, ho un contratto fino a giugno, poi vediamo. Voglio completare questa stagione al meglio, poi si vedrà”. Boom, il sogno esplode di nuovo. Anche perché le parole hanno un peso, quelle di Paul fanno il paio con quelle di Mino Raiola datate qualche settimana:– Tutti gli occhi allo Stadium non potevano essere solo su Pogba, quelli degli spettatori italiani lo erano sicuramente ma c'era solo l'imbarazzo della scelta tra i campioni presenti da ammirare: Lukaku e De Bruyne, Mbappé e Benzema, ma l'elenco è anche più lungo.subito in partita, anche in un solo spezzone ha palesato qualità e quantità, coraggio e ritmo, fisico e testa giusta.. La Juve sa tutto, lo sa da tempo, sa anche che prima dovrà riuscire a sbloccare le uscite: