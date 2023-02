FinalmenteIl derby col, che ha regalato spettacolo e gol, è stata l'occasione per i tifosi bianconeri per vedere in campo il centrocampista francese. Lui che, insieme adè stato il grande acquisto della Vecchia Signora nel mercato estivo. Il 29enne, sempre ai box quest'anno, ha indossato nuovamente stasera la maglia dellaad inserirlo Allegrinel Derby della Mole al posto di