. "Gli vogliamo bene", le parole di Fabio Paratici che si ripetono come un ritornello quando la domanda è sul francese e adesso l'opportunità di trattarlo davvero perché Mino Raiola lo ha messo sul mercato con le sue ultime dichiarazioni., quando i bianconeri - prima del devastante impatto Covid - studiavano un tentativo.- Per questo motivo nell'estate scorsa era impossibile prendere Pogba con un'offerta economica se non tramite, ma anche questa strada è stata da subito complessa. Nello scorso aprile infatti, durante dialoghi indiretti, la Juve hanell'affare allargato col Manchester United. Risposta negativa: uno è finito poi al Barça e l'altro al Bayern, ma Solskjaer non li ha messi in cima alla propria lista e così Paul è rimasto a Manchester. Oggi è un'altra storia, un'altra operazione. Tutta da studiare. E che fa gola a tanti...