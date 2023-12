Per Paul Pogba, positivo al controllo antidoping dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto, prima giornata della Serie A 2023-24, la Procura antidoping chiede quattro anni di squalifica. Il francese, classe 1993, era stato trovato positivo al Dhea dopo quel match, nel quale non aveva giocato, e il 12 settembre era stato sospeso, con le controanalisi che, il 6 ottobre, avevano confermato la positività. Nessun patteggiamento, dunque, al contrario di quanto era emerso nelle scorse settimane: il centrocampista francese andrà a processo davanti al tribunale nazionale antidoping.



