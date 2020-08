. Lo ha confermato Mino Raiola, il Manchester United non perderà la sua stella dopo mesi decisamente difficili e tensioni altissime ormai superate. Anzi, prestoper evitare problemi futuri. Ma lo scenario poteva, doveva essere totalmente diverso. Perché, quando la dirigenza bianconera lavorava forte sul colpo Paul per il 2020 dopo Ronaldo e de Ligt, un pezzo da novanta all'anno.- La Juve aveva confermato a Pogba come a Raiola di essere, erano i mesi delle difficoltà più serie tra il francese e il Manchester United. Fino a che è cambiato tutto: prima la rimonta della squadra di Solskjaer verso lache Pogba vuole giocare (e giocherà) a tutti i costi, poi l'arrivo di Bruno Fernandes a dimostrare ambizioni da top club e infine soprattutto il. Perché da quel momento in poi per la Juve è stato praticamenteche aveva in mente tra dicembre e gennaio come pianificata per giugno, gli scambi con Douglas Costa o Ramsey non sono mai stati in piedi. "", aveva anche ricordato a giugno scorso Paratici proprio rispondendo su Pogba. La frase è rimasta validissima, eccome. Il fattore economico post-virus ha bloccato ogni speranza. E il Pogback non s'ha da fare. Arrivederci, ancora una volta...