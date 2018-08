Claudio Marchisio ha salutato la Juventus il 31 agosto. In silenzio, con un post strappalacrime sui social, ha dato il suo addio alla squadra del cuore, lasciando quel bianconero che lo ha accompagnato per tutta la carriera. Un vuoto in rosa, che sul mercato non è stato colmato, ma che la Juve vuole riempire la prossima stagione. Sì, perché i bianconeri pensano già al mercato del 2019.



PRESSING - Come scrive Tuttosport, Beppe Marotta e Fabio Paratici la prossima stagione vogliono portare a casa un top player nel reparto mediano del campo. E tre sono i nomi sui quali la Juve sta continuando a lavorare: Adrien Rabiot, in scadenza nel 2019 col PSG; Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Paul Pogba del Manchester United. I contatti continuano, il pressing non è finito. Lo ha evidenziato il colpo Emre Can: portarsi avanti ha i suoi benefici.