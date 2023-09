La nebbia è tornata a circondare Paul Pogba. Il centrocampista francese si è fermato pur senza uscire dal campo nel secondo tempo della sfida contro l'Empoli in cui era anche andato in gol seppur annullato per fuorigioco di Vlahovic. "Pogba ha sentito tirare dietro alla coscia" aveva raccontato Allegri nell'immediato post partita e gli esami a cui si è sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni, ma solo un sovraccarico. Eppure la buona notizia non basta a rischiarare l'orizzonte del centrocampista francese.





VECCHI PROBLEMI - Prima il ginocchio, non operato all'inizio poi invece si. Quindi i muscoli della coscia. Poi un'estate passata a lavorare a parte, rafforzando muscolatura e riprendendo confiendza con campo e pallone. Infine il ritorno in campo, graduale il più possibile, che però ha portato allo stop contro l'Empoli quando tutto sembrava andare per il meglio facendo ripiombare Pogba in vecchi problemi e in vecchi pensieri. Il sovraccarico c'è, e sebbene non ci sia lesione, il percorso di ritorno in campo e di aumento del minutaggio fa enormi passi indietro.





CHE COSTO! - E con i passi indietro di campo tonrano ad emergere i problemi di bilancio che invece sono strettamente legati al suo acquisto che da colpo top si è lentamente trasformato in colpo flop. Acquistato ufficialmente a zero con i soli costi delle commissioni, annualmente grazie al suo riccostipendio da 8 milioni di euro netti (10,5 con il Decreto Crescita al lordo) incide a bilancio per 11,1 milioni di euro. In 14 mesi alla Juventus ha all'attivo soli 213 minuti giocati. Di fatto Pogba finora è costato a una Juve in spending review e con grandi difficoltà a bilancio oltre 60 mila euro al minuto. Un sacrifico entro il 30 giugno andrà fatto e se le sirene arabe continueranno a risunare per lui allora la Juve stavolta potrebbe davvero sperarci.