Pure Paul Pogba è finito nel mirino dei club dell'Arabia Saudita. Ma il giocatore non sembra intenzionato a dire di sì né a valutare con particolare attenzione queste proposte. Piuttosto si prepara a tornare a Torino in anticipo, domenica è atteso in città, lunedì dovrebbe riprendere gli allenamenti alla Continassa. E di questo si sarebbe parlato durante la visita di cortesia di Rafaela Pimenta in casa Juve nella giornata di oggi.