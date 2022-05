Paul Pogba, centrocampista classe 1993 in forza al Manchester United, tra poche settimane sarà senza contratto. Il giocatore ha, più volte, espresso la volontà di lasciare i Red Devils. Ad ogni modo, con l'entrata in gioco del nuovo allenatore del Manchester United, ten Hag, le cose potrebbero cambiare. il francese, reduce da una stagione non brillante caratterizzata da 20 presenze condite da un gol, è disposto a parlare con l'allenatore olandese e vedere se una permanenza a Manchester sia ancora possibile. Lo riporta Marca.