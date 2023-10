Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino, il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha parlato anche della positività di Paul Pogba alle controanalisi:



"Non sapevo della conferma della positività. Dispiace. Attendiamo l'esito di quello che sarà il continuo. Commentare ora non serve a niente. Umanamente mi dispiace".