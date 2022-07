. Allora prende tempo e cerca una soluzione che possa permettergli di gestire l'attuale infortunio (lesione del menisco laterale del ginocchio destro) senza dover rinunciare all'avventura in Qatar. O, lo stesso che ha operato Zlatan Ibrahimovic recentemente.. Prima di prendere una decisione, condivisa con lo staff bianconero e quello di Didier Deschamps, da cui dipenderà l'intero svolgimento della stagione di Pogba e molto del progetto tecnico della Juve. Riflette e attende di schiarirsi le idee, pur sapendo che oltre l'inizio della prossima settimana, proprio non potrà andare.Quella risolutiva, che consentirebbe a Pogba di risolvere il problema una volta per tutte e che probabilmente resta anche la migliore secondo la Juve che giustamente ragiona a medio-lungo termine, è quella della, un'ipotesi che comunque porterebbe Pogba agli straordinari per arrivare in forma al Mondiale: rientro in campo previsto dopo la prima sosta, saltando 9 partite tra campionato e Champions, con un altro mese e mezzo di Juve davanti a sé prima di volare alla corte di Deschamps. In