Il grande sogno della Juventus per il mercato estivo sembra essere Paul Pogba. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con il Manchester United e, stando a quanto riportato da Tuttosport, non perderebbe l'occasione di ribadire agli amici la nostalgia verso Torino, che potrebbe spingerlo a valutare un ritorno nel club bianconero.