L'emergenza Coronavirus ha avuto importanti riflessi anche sul mondo del calcio. Le attività delle squadre sono state interrotte, così come logicamente anche quelle della Primavera. La Sampdoria ha permesso ai suoi tesserati di rientrare nei vari paesi, come all'attaccante argentino dell'Under 17 Ivo Pohmajevic: "​Sono tornato a San Juan per via del Coronavirus. La Sampdoria ci ha mandato tutti a casa. Non sono mai stato messo in quarantena, ma ho preso tutte le precauzioni necessarie" ha raccontato al Tiempo de San Juan. "Ho avuto paura, in particolare negli aeroporti, ma sono stato molto attento. Quando sono arrivato in provincia mi hanno misurato la febbre e mi hanno fatto compilare una dichiarazione. Sto bene".



"l club ci ha dato i biglietti di andata, ma non quelli di ritorno" ha aggiunto il giocatore. "Tutto è fermo fino al 3 aprile. Credo che fino a quella data non potrò tornare. Non sembrava così grave la situazione, ma dovevamo stare sempre attenti e ci lavavamo le mani tutto il giorno. Inoltre non potevamo andare in luoghi pubblici. Mi hanno dato degli allenamenti da seguire per evitare di perdere la condizione fisica. Per ora gioco a calcio con gli amici, ma molto tranquillamente. Voglio continuare ad allenarmi e giocare in Italia, anche se per ora - conclude - non posso".