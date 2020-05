Una decisione che ha accesso il dibattito, che ha dato il via a feroci polemiche. Nella notte italiana il giudice Gary Klausner del Tribunale distrettuale per la California centrale, a Los Angeles, ha respinto la richiesta della nazionale femminile di calcio, campione del mondo in carica, di parità salariale con i colleghi maschi. Nella sentenza di 32 pagine viene respinto il ricorso per l’allineamento delle retribuzioni mentre viene rimandata a un giudizio successivo la decisione sulla parte riguardante alloggi, viaggi e altri bonus.



RICORSO - Carli Lloyd e compagne, che hanno annunciato di voler fare ricorso, avevano chiesto un risarcimento di oltre 66 milioni di dollari alla federcalcio nell’ambito della loro causa per discriminazione di genere.