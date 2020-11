L'ad dell'Inter Beppe Marotta aveva lanciato l'allarme e indirizzato un messaggio ben preciso alle varie federazioni in vista dei prossimi impegni delle nazionali. Con un calendario così compresso e i rischi legati al Covid, il club nerazzurro non appare più intenzionato ad elargire con generosità i propri calciatori e a spedirli in giro per il mondo durante le soste del campionato.



Gli infortuni e i casi di contagio patiti da diversi giocatori hanno condizionato sin qui il lavoro di Antonio Conte, secondo Marotta, ma Beppe Dossena, ex giocatore di Torino, Samp e Nazionale e oggi candidato alla presidenza dell'Assocalciatori, non ci sta. "Non si può negare la gioia di indossare la maglia azzurra, troviamo dei modi perché tutto avvenga in sicurezza. La maglia azzurra e le nazionali non possono essere cancellati", ha dichiarato a "Radio Anch'io lo Sport" su Radio Rai.