, a dispetto di(-204 milioni di euro),(-195 milioni di euro),(-103,1 milioni di euro al 31/3/2020) e(-89,7 milioni di euro) che tutte insieme sommano ben 600 milioni di debiti., tanto che De Laurentiis si è permesso il lusso di ingaggiare(costo a bilancio di 80 milioni di euro) e di consegnare a Gattuso anche il suo pupillo. Tutto ciò a conferma di quanto don Aurelio riesca a gestire al meglio le risorse che arrivano alla sua società attraverso le prestazioni sportive del team. Per questa ragione e per il bene di tutte quelle società che non hanno lo stesso bacino di utenza del Napoli,e, per non subire un calo di introiti, bisognerà giocare tutte le partite previste dal contratto triennale che scadrà a giugno prossimo. Non una in meno, come invece saranno costretti Figc e Lega Calcio, qualora fosse necessario ripiegare sui playoff per assegnazione dello scudetto, per l’accesso a Champions ed Europa League, oltre alle retrocessioni nel campionato cadetto.Cosa fare per ridurre al minimo il rischio di una catastrofe economica nell’industria del pallone che dà lavoro a centinaia di migliaia di persone?. Quest’anno qualcosa bisogna sacrificarlo e non può essere di certo la contrazione dei campionati nazionali che garantiscono le risorse a tutti i club., perché il momento che la società civile sta vivendo è molto simile a quello dello stato di guerra. Basterà osservare l’albo dei campionati del mondo di calcio e ci si accorgerà che dopo le prime tre edizioni del 1930 in Uruguay (vinsero i padroni di casa), del 1934 in Italia e del 1938 in Francia (entrambe le edizioni vinte dall’Italia), si passò direttamente ai Mondiali del 1950 in Brasile. Questo perchè la seconda guerra Mondiale (1939-1945) bloccò quasi tutte le attività sportive internazionali.