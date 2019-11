Cinque anni dopo il suo addio al calcio italiano, Diego Polenta racconta di non aver dimenticato le belle stagioni vissute nel nostro Paese, tanto da sperare di poter prima o poi tornare ad essere un protagonista della Serie A: “Ho grandi ricordi di Genova e del Genoa - ha dichiarato il difensore uruguaiano alla Gazzetta dello Sport - Arrivai in rossoblù nel 2008, direttamente dal Danubio Montevideo. Con El Shaarawy e Perin siamo diventati grandi insieme, abbiamo vinto tanto con quella Primavera e a ripensarci oggi ne sono molto orgoglioso. Mostro spesso al mio figlio più grande le foto di quella squadra".



Il centrale sudamericano, oggi in forza agli LA Galaxy, rivela poi di aver avuto modo di parlare di un suo ritorno in Liguria non solo con i dirigenti rossoblù ma anche con i colleghi della Sampdoria: "A Genova ho ancora tanti amici, ci sono stati contatti con entrambi i club cittadini, a me piacerebbe molto tornare. Sono un professionista e penso che per la mia famiglia sarebbe bellissimo rivivere una nuova esperienza a Genova. Genova e Bari fanno parte dei ricordi più importanti della mia carriera, mi sento legatissimo all’Italia. In Puglia vissi un’esperienza fantastica, dove nonostante le difficoltà societarie e il fallimento arrivammo ai playoff, con sessantamila persone allo stadio…”.



D'altra parte, nonostante la situazione dei due club della Superba non sia attualmente felicissima, giocare al Ferraris resta pur sempre una grande emozione:

“Mi dispiace per la città, il clima di rivalità fra Genoa e Samp è qualcosa di unico, ma estremamente positivo per il modo in cui viene vissuto dalla gente. Io penso, però, che entrambe adesso, grazie pure al cambio di allenatore, possano uscire da questa situazione”.