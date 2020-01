Matteo Politano ha dato un'apertura totale al Milan. Lo ha fatto con convinzione, perché ha capito che la dirigenza rossonera punterebbe su di lui proprio come gli avevano proposto Fiorentina e Napoli; il Milan è intrigato, lo ha ribadito al suo agente Davide Lippi, il giocatore stesso è pronto a dire sì senza rimorsi. Il motivo? Ha capito la scelta di Antonio Conte nata da una motivazione puramente tattica, nel 3-5-2 si fa fatica a inserire una pedina come Politano che comprensibilmente apre alla cessione dopo mesi di resistenza. Con il Milan che chiama.





NIENTE SCONTI - Da parte sua, l'Inter non farà alcun tipo di sconto al Milan. Questo è già stato ribadito: servirà un'offerta di cessione definitiva ma soprattutto a condizioni economiche elevate e serie, nessuno sconto inferiore ai 22/23 milioni perché il bilancio parla e l'idea è di non fare regali ad alcun club come sempre capita ai nerazzurri quando si va a trattare qualche giocatore. Insomma, Politano accetta il Milan ma attende l'intesa tra club che è tutta da costruire. Via ai contatti, da oggi.