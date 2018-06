Matteo Politano, prossimo attaccante dell'Inter, ha rilasciato una breve dichiarazione all'uscita dal ristorante milanese all'interno del quale si trovava in compagnia dell'agente Davide Lippi: "Vediamo prima come va a finire, non era previsto tutto questo". Poco dopo, ha detto la sua proprio il procuratore del giocatore: "Operazione complessa? Lo è stato come tutte le trattative di mercato. Ora manca poco e poi avremo portato a termine tutto. Possiamo dire che è stato un bel regalo di nozze per Matteo".