Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nonostante l'accordo trovato fra Napoli e Inter per la cessione di Matteo Politano agli azzurri l'esterno dell'Inter preferirebbe ancora vestire la maglia della Roma e, per questo, ha chiesto alla dirigenza nerazzurra di fare un ultimo tentativo con la dirigenza giallorossa. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo contatto fra il ds dell'Inter Piero Ausilio e quello della Roma Gianluca Petrachi per provare a trovare una nuova intesa.