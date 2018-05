Esterni offensivi che possano saltare l'uomo e creare superiorità numerica. Questa è una delle priorità di Luciano Spalletti per la sua Inter in vista della prossima stagione. Il tecnico nerazzurro si è già incontrato con i vertici societari (anche) per delineare le strategie di mercato. Tra i tanti nomi seguiti dai nerazzurri, da Verdi a Berardi, rispunta forte la candidatura di Matteo Politano, esterno del Sassuolo seguito anche da Napoli, a un passo dall'acquisto a gennaio, e Milan.



'PRIORITA' ALL'INTER' - Come scrive la Gazzetta dello Sport, uno dei maggiori sponsor del 16 neroverde è proprio Luciano Spalletti, che lo ha già spiegato al direttore sportivo Piero Ausilio, il quale ha manifestato l'interesse dell'Inter sia all'entourage del giocatore che al Sassuolo, pronto a inserire giovani contropartite tecniche nell'affare (a gennaio era fatta per il passaggio al Sassuolo di Pinamonti e Valietti). E Politano che pensa? In attesa degli impegni con la Nazionale di Mancini, il classe '93, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha dato questa indicazione: "Precedenza ai nerazzurri". Tanto da mettere in stand-by la corte di Giuntoli e Ancelotti, pronto a portarlo a Napoli. Il tutto per permettere all'Inter di mettere insieme 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno.