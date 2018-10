Przemyslaw Bargiel si è reso grande protagonista nella vittoria della sua Polonia under 19 contro i pari età della Macedonia per 4-3. Il centrocampista classe 2000 del Milan, ma in prestito allo Spezia, ha trovato il gol con un gran tiro dai venti metri. Il momento migliore per il giovane talento è arrivato nel post-partita con i complimenti di Leonardo, segnale di quanta attenzione ci sia da parte del club rossonero nei confronti dei giocatori ceduti a titolo temporaneo.