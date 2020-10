Quello di Arek Milik è diventato un caso molto delicato in casa Napoli. Il giocatore voleva a tutti i costi il trasferimento alla Juve, ma alla fine resterà (almeno fino a gennaio) in maglia azzurra, non avendo accettato il trasferimento alla Fiorentina. Riguardo questa situazione ne ha parlato Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Anch’io Sport:



"Milik è in forma, vorrebbe giocare. Spero si arrivi ad una soluzione intelligente con il Napoli. Almeno da gennaio dovrà giocare, altrimenti per lui la convocazione per gli Europei sarà difficile. Il Napoli è stato al suo fianco per gli infortuni, lui dovrebbe ricordarselo".