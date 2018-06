Il presidente della federcalcio polacca Zbigniew Boniek ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Senegal: "Era un nostro dovere metterci la faccia oggi davanti ai media. Tutto è ancora nelle nostre mani. La situazione non è tragica, ma certamente difficile. Non ci sono colpevoli e innocenti, cinque che hanno giocato bene e 6 male, si vince e si perde tutti insieme. E dopo ogni risultato stiamo insieme, come una famiglia. Il nostro futuro oggi si chiama Kazan, domenica. Lì ci giocheremo moltissimo contro la Colombia, che si trova nella nostra stessa identica situazione, dopo avere perso contro il Giappone".



Sulla posizione del ct Nawalka: "Credo molto in questa squadra, in questi ragazzi. A volte dopo una sconfitta così dolorosa, meno si parla e meglio è. Non abbiamo giocato bene ieri contro il Senegal, mi sembra che fossimo un po’ confusi in generale, al di là dell’aspetto tattico. Anche se abbiamo preso gol in situazioni molto strane. Comunque l’unica autorità in questo gruppo è l’allenatore. Lui conosce i giocatori, vive con loro 24 ore al giorno e si prende la responsabilità di ogni scelta".