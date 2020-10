Jerzy Brzeczek, commissario tecnico della Polonia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Italia: "Senza dubbio l'Italia merita di esser elogiata, ha vinto 14 delle ultime 16 partite. Tuttavia, non vediamo l'ora che arrivi questa partita, perché sono soddisfatto di come si presentano all'appuntamento i miei giocatori. Guardando la mentalità e l'atmosfera della squadra, sono sereno. Siamo stati in grado di affrontare momenti difficili. La vittoria contro una big sarebbe incoraggiante, ma sono convinto che queste vittorie arriveranno. Siamo in una fase tale che possiamo vincere con i migliori".



LE SCELTE - "Zielinski è una grande perdita, ma abbiamo molti giocatori. La squadra che scenderà in campo sarà preparata. Fabianski giocherà dal primo minuto, mentre Wojciech Szczesny giocherà contro la Bosnia Erzegovina".