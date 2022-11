La nazionale polacca è atterrata in Qatar: l'aereo di Lewandowski & Co. è stato scortato oltre il confine da due aerei militari F16. Una decisione presa per precauzione dopo l'episodio dei missili caduti nella nazione che hanno portato alla morte di due civili. Inizialmente si temeva potesse trattarsi di un'azione russa, ma le indagini hanno rivelato che dovrebbe essersi trattato di missili della contraerea ucraina che hanno sbagliato rotta.