impiegato pochissimo, quando viene chiamato in causa risponde presente.si fa scappare Emerson e rischia di commettere rigore, rimedia con grande esperienza.: vecchio leone, difende e ribatte quasi tutto. Il Benevento può dormire sonni tranquilli.: assieme al compagno, lascia le briciole agli avanti azzurri. Promessa che a Cagliari hanno saputo coltivare.: non patisce la velocità degli esterni azzurri, opponendosi prima a Chiesa e poi a Kean.cervello del centrocampo polacco, gioca da frangiflutti e comanda in fase difensiva. Ma in quella offensiva è davvero troppo lento.tanta legna a centrocampo, gli viene chiesto questo e lo fa bene.: spinge sulla fascia di competenza, non crea grandi pericoli ma fa sentire la propria presenza. (dal 59'reduce da una tripletta, non cattura l'occhio).: non incisivo come nel Leeds, è comunque quello con più tecnica alle spalle di Lewandowski e si nota. (dal 70': entra ma non se ne accorge nessuno)trequartista oscuro, lavora tanto su Jorginho sporcandogli diversi palloni ed evitando le ripartenze. (dall'81: si vede poco, incide ancora meno. Non il fuoriclasse che abbiamo imparato ad ammirare col Bayern Monaco e anche con la Polonia. Annebbiato. (dall'81': vicino al gol nonostante i pochi minuti)All.: squadra coriacea e dura da affrontare, la (poca) qualità può però essere maggiormente esaltata.Risponde sempre presente quando chiamato in causa. La Polonia non è mai realmente pericolosa, ma lui si fa sempre trovare pronto: Mai in partita si fa fatica a notarlo fra i 22 in campo.Lewandowski cerca sempre lo spazio alle sue spalle e lui va in difficoltà nei primi 45'. Cresce nella ripresa dove con l'aiuto di Acerbi regge meglio l'urto polacco.A differenza del compagno di reparto è più pronto in fase di interdizione, spesso e volentieri si sgancia anche a supporto del centrocampo e di testa non perde un duello.Nel Chelsea non gioca mai, e si fatica a capire perché. Spinge con costanza, sfiora il gol, è sempre propositivo, ma senza dimenticarsi le fondamentali diagonali difensive. Un'indicazione in più per il mercato di gennaio?: È l'equilibratore del centrocampo azzurro e spesso e volentieri è lui a fare da filtro davanti alla difesa. Rispetto alle ultime prestazioni però manca molto in fase di impostazione dove il suo talento non si vede. Esce stremato.Più lucido di Barella, gestisce meglio il giropalla a centrocampo).Perde troppi palloni sanguinosi a ridosso della propria area. Per sua fortuna la Polonia non ne approfitta, ma è in una di quelle partite in cui è più dannoso che utile.Anche lui non riesce ad ingranare e nel giropalla azzurro al limite dell'area spesso sparisce senza incidere. Dovrebbe essere il trascinatore, ma stasera è un assente ingiustificato.Non è sereno e si vede. Fatica a dialogare coi compagni, non gli riesce quasi niente incespicando spesso sulla palla e divorandosi un gol già fatto da due passi.Il suo ingresso dà vivacità a un attacco fin lì spento. Anche lui però è impreciso negli ultimi 18 metri dove preferisce il passaggio al tiro)Solita generosità, ma è fin troppo goffo dentro l'area di rigore dove manca in zona gol. Fa specie che i cross più pericolosi arrivino dai suoi piedi e non siano per lui.Parte male sbagliando tanti palloni fin troppo semplici per uno come lui. Non si abbatte e al contrario cresce diventando anche l'uomo più pericoloso degli Azzurri per tutto il primo tempo. Peccato gli manchi il gol, sotto porta doveva fare meglio.La sua Italia stavolta fatica ad ingranare e soffre la fisicità della Polonia nella metà campo offensiva dove il giropalla azzurro spesso fatica a trasformarsi in occasioni. La scelta di non usare Immobile dal 1' non paga e sono anche tardivi i cambi, data l'aridità offensiva di inizio ripresa.