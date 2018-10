Questa sera alle ore 20.45 l'Italia affronta la Polonia allo stadio Slaski di Chorzow. Per entrambe le squadre (a 1 punto in classifica, frutto del pareggio nel match giocato a Bologna) si tratta di un match decisivo per evitare la retrocessione nella Lega B della Nations League. In caso di sconfitta in terra polacca, gli azzurri di Roberto Mancini sarebbero fuori dato che la Polonia andrebbe a +3 con un vantaggio di gol e punti negli scontri diretti. In caso di pareggio, dipenderà poi tutto dalle due partite dell'ultima giornata: Italia-Portogallo il 17 novembre e Portogallo-Polonia il 20 novembre. Per l'occasione, Mancini dovrebbe riproporre un 4-3-3 con il trio d'attacco composto da Bernardeschi, Insigne e Chiesa.



DI SEGUITO LE PROBABILI FORMAZIONI:



POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Jedrzejczyk; Zielinski, Krychowiak, Klich, Kurzawa; Lewandowski, Piatek. All.: Brzeczek.



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Pellegrini; Bernardeschi, Insigne, Chiesa. All.: Mancini



Arbitro: Skomina



IN TV: La partita verrà trasmessa in diretta su Rai 1 alle ore 20.45.