Dentro o fuori. Il match contro la Polonia, per l'Italia, vale molto. Serve vincere per essere sicuri di restare in Serie A, con una sconfitta siamo ufficialmente retrocessi, con un pareggio ogni discorso verrà rimandato a novembre. Per Mancini, scendere di fascia, non sarebbe un dramma, il progetto va comunque avanti, ma è innegabile che una retrocessione sarebbe l'ennesima macchia nella storia della Nazionale.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Polonia (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Szymanski, Goralski, Linetty; Zielinski; Milik, Lewandowski.



Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Insigne, Chiesa.