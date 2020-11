Marek Kozminski, vice presidente della federazione calcistica della Polonia ha parlato a Kiss Kiss Napoli anche del futuro della punta Arkadiusz Milik aprendo ad un addio a gennaio.



MALE PER TUTTI - "In questa vicenda stanno perdendo un po' tutti. Il Napoli, ma anche il calciatore".



NON E' FELICE - "La Polonia ha bisogno di ritrovare un Milik al massimo della condizione. Ora basta guardarlo: non è felice. Non sorride, da troppo tempo non riesce ad essere entusiasta di quanto gli sta capitando intorno".



NUOVA SQUADRA - "Si è parlato di tante squadre, Inter e Fiorentina su tutte. La speranza è che il centravanti possa approdare in una nuova squadra".