Marek Kozminski, il vicepresidente della Federazione polacca, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.



ITALIA-POLONIA - "Ieri abbiamo battuto l'Ucraina e domenica non vogliamo certamente perdere, speriamo di giocarci tutto con l'Olanda in casa".



ZIELINSKI - "Piotr può fare ancora meglio, le sue doti tecniche ed umane unite all'esperienza lo predispongono: si trova in un momento delicato, ieri sera non l'abbiamo visto in forma e forse sta ancora soffrendo i postumi del Coronavirus. Si vede la sua condizione fisica che non è al top, l'abbiamo visto uscire al 60' con un viso abbastanza sofferente. Spero che con la sosta natalizia possa rimettersi in forma, ha classe e magari il 2021 sarà il suo anno. Il Covid ha lasciato il segno su Zielinski, ha sofferto parecchio. La sua sofferenza si è vista, ma è normale: è uno di quelli che ha sofferto di più e dopo un mese fermo non possiamo aspettarci che stia bene"