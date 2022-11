La Polonia è uscita sconfitta dalla partita contro l'Argentina ma ha potuto comunque festeggiare la qualificazione agli ottavi, che mancava da ben 36 anni in Coppa del Mondo. Piotr Zielinski, nel post partita, ha così commentato la prestazione dei suoi: “Si è vista la differenza in campo tra le due squadre, ma siamo felici per il passaggio del turno. È stata dura. Abbiamo raggiunto un obiettivo che mancava da troppi anni. Siamo orgogliosi, ma dobbiamo giocare meglio perché contro la Francia sarà durissima. Ho seguito le vicende di Ischia. Mi sento vicino a tutte le famiglie colpite, dobbiamo dare tanta forza a loro”.