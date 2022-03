L'eliminazione dalla Champions League ha scoperchiato la polveriera Psg. In Francia, piovono accuse anche a carico del brasiliano Neymar. Sentite cosa dice il giornalista Daniel Riolo di RMC Sport: "Già non si allena quasi più e arriva in condizioni deplorevoli, al limite dell'ubriachezza. Prova sentimenti di 'vendetta' nei confronti del club, c'è una rottura totale con la dirigenza e con lo spogliatoio. Ai tifosi non interessano le sue pagliacciate. Sta rovinando il club che dovrebbe firmargli un assegno e lasciarlo andare. Se non lo manderà via il Psg sarà in grande pericolo".