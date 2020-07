Polveriera Torino, riaccesa dalla brutta sconfitta in casa della Fiorentina. Dopo l'episodio di Sirigu e De Silvestri in occasione della vittoria sul Genoa, un altro capitolo ieri che ha visto protagonista Simone Zaza: al momento del cambio, ha lasciato il campo contrariato e raggiunto gli spogliatoi senza passare dalla panchina.



CASO IZZO - A scoppiare però è il caso Armando Izzo. Il difensore non è andato neanche in panchina contro la Fiorentina e la spiegazione del club è arrivata solo dopo la sfida in tardissima sera: "trauma distorsivo al ginocchio destro" rimediato contro il Genoa. Una comunicazione tardiva che si innesta in una situazione già delicata: secondo Tuttosport infatti, Izzo è insoddisfatto per la situazione e a fine stagione chiederà di essere ceduto.