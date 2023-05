Il rischio di finire la stagione di Premier League fuori da ogni competizione è altissimo per ilche, dopo l'addio die quello successivo diè precipitato in classifica (oggi è lontano dal 4° posto con una gara in più) inanellando un serie senza fine di 4 risultati negativi consecutivi compreso il 6-1 subito dal Newcastle e il 4-3 al 94esimo col Liverpool.E se neancheè riuscito a compattare una squadra allora vuol dire che il problema va oltre l'immaginabile.e che considerano la propria avventura in maglia Spurs ormai conclusa. Molti sono legati alla gestione "italiana" degli ultimi anni, partendo da Rodrigo, passando per Cristian, ma ancheRoyal e perfino per, arrivato soltanto lo scorso gennaio per una cifra di 45 milioni di euro. E fra gli scontenti c'è ancheche ha ancora in ballo la possibilità di un obbligo di riscatto da 35 milioni di euro.. Si tratta innanzitutto di Harry, corteggiatissimo per la terza stagione consecutiva e, questa volta, pronto a dire davvero addio. Oltre a lui scadrà il contratto diche non sarà rinnovato. E infine ci sono le situazioni di, che tornerà al Barcellona dal prestito e diper cui il Tottenham ha un diritto di riscatto che non ha intenzione di esercitare. Per un totale di nove giocatori in bilico e una polveriera che coinvolgerà anche colui che accetterà di sedersi sulla panchina degli Spurs. Una situazione drammatica che il mercato dovrà aiutare a sbrogliare.