Club update from Daniel — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 24, 2023

Dopo la debacle in casa del Newcastle, ilha allontanato il proprio allenatore,, del quale era il vice.I sei gol incassati dal Newcastle al St James’ Park sono un punto di non ritorno e una sconfitta troppo umiliante, da qui la scelta del presidente degli Spurs Levy: al suo posto fino al termine della stagione Ryanmentre non è nota ancora la composizione del suo staff.- Questo il comunicato sul sito degli Spurs: "La prestazione di domenica contro il Newcastle è stata del tutto inaccettabile. È stata devastante da vedere. Possiamo trovare molte ragioni per cui è successo e, mentre io, il Consiglio, gli allenatori e i giocatori dobbiamo tutti assumerci la responsabilità collettiva, alla fine la responsabilità principale è mia. Cristian lascerà il suo ruolo attuale insieme al suo staff tecnico. È intervenuto in un momento difficile della nostra stagione e voglio ringraziarlo per il modo professionale in cui lui e il suo staff tecnico si sono comportati durante un periodo così difficile. Auguriamo ogni bene a lui e al suo staff. Ryan Mason assumerà le funzioni di capo allenatore con effetto immediato. Ryan conosce bene il Club e i giocatori. Aggiorneremo ulteriormente sul suo staff tecnico a tempo debito. Oggi ho incontrato i Rappresentanti dei giocatori: la squadra è determinata a riunirsi per garantire il miglior finale possibile della stagione. Siamo tutti convinti che dobbiamo offrire prestazioni che guadagnino lo straordinario supporto dei tifosi".