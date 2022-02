Questa mattina, sulle collonne dell’edizione odierna de Il Corriere dello sport, Alberto Polverosi ha dedicato un fondo alla sfida di ieri sera tra Fiorentina e Atalanta: dall’esaltazione di Piatek alla possibilità di raggiungere obiettivi inimmaginabili. Queste le sue parole:



“Vlahovic alla Juventus ha segnato un gol, il suo sostituto viola, Piatek, quattro. Diciamo con estrema onestà che ci aspettavamo il contrario, o quasi, ma la Fiorentina di Italiano sta facendo qualcosa di molto significativo, in questo momento qualcosa di inimmaginabile. Sta continuando a salire in classifica andando avanti pure in Coppa Italia, anche grazie ai gol di Piatek che all’Atalanta ne ha rifilati tre nel giro di pochi giorni fra Coppa e Serie A. adesso la Squadra ha un gioco, finalmente è tornato entusiasmo, c’è la convinzione nei propri mezzi. A fine febbraio si può ancora sognare di tutto, dalla Champions alla finale di Coppa Italia: non succedeva da tempo a Firenze. In questa stagione Italiano ha dato un senso, un’idea, soprattutto un’identità alla squadra. Non sarà facile, per i viola, conquistare l’Europa in campionato e la finale in Coppa Italia (c’è la Juventus da eliminare), ma la concentrazione è forte, il gioco convincente e la qualità eccellente”