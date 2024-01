Popovic, sorpasso in sinergia di Napoli e Frosinone

Dove andrà Matija Popovic? Il fantasista serbo che si è svincolato dal Partizan Belgrado è diventato suo malgrado uno dei protagonisti di questa sessione invernale di calciomercato.



Prima sbarcato a Milano per trattare con il Milan senza però trovare l'intesa, poi i contatti con la Juventus sfruttando un agente in comune con Soulé (ma i bianconeri non hanno mai formulato una proposta). Poi il tentativo del Bayern Monaco, serio e concreto.



Oggi però in pole position per chiudere il colpo a zero per il classe 2006 c'è... il Frosinone che è pronto ad acquistarlo e portarlo in Italia fino a giugno in sinergia con il Napoli. Il club del patron De Laurentiis, infatti, non ha a disposizione uno slot da extracomunitario per poterlo tesserare e sfrutterà gli ottimi rapporti con il patron Stirpe per una sinergia che si appresta ad essere vincente.