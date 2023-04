Mirko Stefani non è più l'allenatore del Pordenone. La decisione del club friulano è arrivata in seguito alla sconfitta in casa per 1-0 di sabato con la Pro Vercelli, che ha fatto scivolare la squadra al quarto posto in classifica nel girone A di Serie C. In panchina torna Domenico Di Carlo, che era stato esonerato lo scorso 6 marzo.