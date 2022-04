Nicolò Cambiaghi è una delle poche buone notizie di un Pordenone ultimo in classifica e a un passo dalla Serie C. Intervenuto a Sky Sport, l'attaccante classe 2000 e di proprietà dell'Atalanta ha raccontato il suo magic moment: "Sto segnando spesso (7 reti, ndr) e per questo ringrazio tutta la squadra, ora devo continuare così perché non ho fatto ancora nulla e posso dimostrare tanto. Non so quale sarà il mio futuro, ora devo pensare a lavorare col Pordenone e fare più punti possibili. L'esordio in Under 21? La maglia azzurra è stata una grande emozione, ho esaudito un sogno ma spero sia solo il punto di partenza. Da quando sono piccolo il mio idolo è Messi, ma come tanti italiani mi ispiro a Chiesa e Insigne".