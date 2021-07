L'asse Napoli-Pordenone è caldo. Il club friuliano è ad un passo dall'ufficializzare due colpi provenienti dal club di De Laurentiis. Si tratta di Ciciretti e Folorunsho. Lo ha dichiarato lo stesso presidente del Pordenone, Mauro Lovisa, ai microfoni di CalcioNapoli24:



"Stiamo prendendo Folorunsho e Ciciretti, abbiamo un ottimo rapporto con il Napoli. Folorunsho lo prendiamo in prestito secco, Ciciretti a titolo definitivo sicuramente. Dovremo sfruttare le loro qualità. La cifra di quest'ultimo non la so, se ne occupa mio figlio con Giuntoli: i due hanno un ottimo rapporto. Gaetano ci è sempre piaciuto, vedremo...".